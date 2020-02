Melina explique pourquoi elle est restée à l’écart de la lutte pendant plusieurs années

L’ancienne superstar de la WWE, Melina, a discuté de son interruption de sa carrière dans le ring après son départ de la WWE dans une nouvelle interview avec Fightful.

Elle travaille actuellement pour la NWA. Voici ce qu’elle avait à dire:

«Ce que je voulais faire, parce que j’étais dans une relation à ce moment-là – je me sentais comme si je devais répondre à ma relation et je voulais être une personne de soutien importante et faire en sorte que les rêves de cette personne se réalisent et que ce soit le cas. à leur sujet, et ce n’était pas à propos de moi. J’ai l’impression que, parfois, vous avez besoin d’une personne pour être le rocher et la fondation et la personne à la maison pendant que l’autre sort, et je ne dis pas qu’il est impossible de faire que deux personnes partent et commencent leurs rêves et elles partent pour cela en même temps. Mais j’ai l’impression que mon type de personnalité a tendance à nourrir que j’allais jouer ce rôle, puis retourner à l’école et faire de la psychologie, et c’est donc ce que j’avais l’intention de faire. “