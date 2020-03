Menaces possibles pour Nick Aldis en championnat

L’épidémie de coronavirus suspendant temporairement les épisodes de la NWA Powerrr et la coupe Crockett étant annulée; Je pensais qu’un article d’opinion pourrait être une idée amusante.

La NWA joue toujours des événements passés tous les mardis à 6 h 05 HNE. Cody vs Nick Aldis au 70e anniversaire est sur leur chaîne et l’événement du 5 janvier de l’année dernière aura lieu aujourd’hui. Cependant, avec tout cela, certaines questions me viennent à l’esprit et l’une revient le plus souvent. Qui peut vaincre “Le trésor national” Nick Aldis? Nous savons qu’il n’est pas invincible en voyant qu’il est double champion du monde, perdant contre Cody à All In en 2018.

Qui peut devenir le prochain NWA World Heavyweight Champion?

Nick Aldis, actuellement sur son deuxième règne en tant que champion du monde NWA, a détenu le titre prestigieux pendant, en écrivant cet article, 513 jours. Dans le long règne; il a battu Cody pour reprendre le championnat et a fait face à de nombreux noms notables au sein du Ring of Honor, de la National Wrestling Alliance et même de certains noms spéciaux à travers le monde.

«Big Hurt» Jake Hager, «The Machine» Brian Cage, James Storm à deux reprises et dans les anciens Powerrr Shows avec Tim Storm et Ricky Morton ainsi que Flip Gordon, Ring of Honor Flip Flip, PJ Black et Colt Cabana. Il y a tellement de noms qui pourraient intensifier et défier Aldis uniquement des concurrents précédents ou même des entreprises partenaires. Peut-être champion de Ring of Honor, RUSH veut être double champion du monde. Jay Lethal monte à l’assiette et affronte le champion dans un combat classique. Et si Dragon Lee bat le trésor national et défend le championnat en ROH, NWA et même le défend en NJPW?

Avec toutes les possibilités qui pourraient se présenter à Nick Aldis, il y a trois noms qui me viennent le plus à l’esprit et je pense que ces trois pourraient être le prochain champion du monde NWA.

Pour moi personnellement, je vais les étiqueter comme ceci: “The Evvious”, “The Bided” et “The Surprise”

«Le méchant» Marty Scurll



Supprimons le choix évident. Marty Scurll tout au long de sa carrière dans les plus grandes entreprises, est toujours à l’arrière-plan, la demoiselle d’honneur et jamais la mariée. La Coupe Crockett de l’année dernière a opposé ces deux joueurs pour le championnat et cela s’est terminé en faveur d’Aldis.

L’histoire qui a précédé la Crockett Cup de cette année a opposé à nouveau le méchant à Nick Aldis et si vous n’êtes pas familier avec le travail de Marty Scurll, il est très talentueux et très calculé avec ses actions sur le ring. Avec la stipulation supplémentaire contre son match de championnat contre Nick Aldis où, si Marty devait perdre, il devrait donner à Nick Aldis un chèque de 500 000 $ parce que c’est combien Aldis dit que cela vaut. Marty a beaucoup à prouver cette fois-ci et qui sait, il aurait pu devenir le nouveau champion du monde de la National Wrestling Alliance. C’est un bon moyen de renforcer le partenariat et les liens entre ROH et NWA depuis que Marty est devenu producteur pour Ring of Honor Television.

Peut-être que cela se produira quand ils reprendront la programmation. Tout ce que je vais dire, c’est qu’il est temps que le méchant entende la cloche pour lui avec le Championnat du Monde en main.

Eli Drake

Ceci est mon choix le plus biaisé. Dans les années les plus faibles d’Impact; Eli Drake était l’une des principales raisons pour lesquelles je suis resté après que la plupart des noms notables ont quitté l’entreprise. Qu’est-ce qui ne plaît pas à E… li Drake? Il a les compétences de microphone comme The Rock, il est une puissance sur le ring avec une agilité pour démarrer. Je sais qu’il est actuellement champion du monde par équipe avec James Storm, mais avec la bonne quantité d’équipes par équipe dans la NWA, cela pourrait être de courte durée. Le Rock n ’Roll Express pourrait le retirer des deux nouveaux coéquipiers ou peut-être que les Bouncers gagneraient les titres avec les manigances de The Pope. Peut-être que The Question Mark et Aron Stevens deviennent ensemble les champions de l’équipe de troisième niveau de la NWA. Qui sait.

À mon avis, le style technique de Nick Aldis pourrait ne pas être en mesure de se préparer pour Eli. Vous pouvez avoir les mouvements flashy d’Eli comme son attaque rapide des cordes ou les mouvements de puissance classiques. Quelle que soit la fin du match, ces deux anciens champions du monde de l’Impact s’attaquant aux «dix livres d’or» seraient l’un des meilleurs matchs de championnat dans le cadre de la renaissance de la NWA. Ce n’est pas une insulte à aucun match passé, c’est juste une réalité de la vie.

Thom Latimer

Enfin, il est temps pour “The Surprise”. Serait-il intéressant que Strictly Business implose et fasse de Thom Latimer la star montante de ses cendres? Maintenant, je ne dis pas que c’est un spoiler ou courir à travers le moulin à rumeurs, je vais avec le “What If”. Et si Strictly Business avait des problèmes à l’intérieur? Et si Camille se met dans la tête de Thom et lui dit qu’il est meilleur que Nick Aldis? Et si Camille trahit Nick et Thom fait de même?

Il a le look. Il a le charisme. Il est incroyablement talentueux à l’intérieur du ring, que ce soit en simple ou en tagging avec son partenaire Blackjack et Strictly Business, Royce Issacs. Il a tout pour être champion du monde et pourtant, quelle est la seule chose qui arrête ces aspirations au Championnat? Son ami stable Strictly Business, Nick Aldis, l’actuel champion du monde. Cela se produira-t-il à l’avenir? Qui sait. Serait-ce une histoire amusante à jouer avant le match de championnat? Absolument. Je crois que dans un proche avenir, Thom Latimer doit sortir de l’ombre et prouver pourquoi il est plus qu’un simple champion par équipe.

Quelles opinions ou suggestions pourraient être le prochain champion du monde NWA des poids lourds qui vous viennent à l’esprit? Peut-être que c’est déjà quelqu’un dans la NWA. Un lutteur du Ring of Honour peut éventuellement gagner. Cela pourrait être quelqu’un en avant-première sur Circle Squared pour se faire tirer dessus ou peut-être, quelqu’un avec un contrat se terminant dans une plus grande entreprise comme NJPW ou WWE. Il y aura d’autres messages d’opinion pendant la quarantaine COVID-19 afin que les téléspectateurs puissent toujours obtenir leur dose de NWA et peut-être plus.