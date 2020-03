Message post-SmackDown de Dana Brooke à Bayley: “Tu es bon, je vais te donner ça …”

Après l’édition de cette semaine de l’arène vide de Friday Night SmackDown au WWE Performance Center, le match de SmackDown Women’s Title est maintenant prévu pour WrestleMania 36.

Après le spectacle, cependant, Dana Brooke avait encore beaucoup à dire.

Pour ceux qui ont raté le spectacle, Paige a fait son retour et a annoncé que Bayley défendra son titre féminin de SmackDown dans un défi d’élimination en six packs sur «La plus grande étape de tous».

Confirmées en tant que participantes au match du défi d’élimination du titre Six-Pack WrestleMania 36 SmackDown féminin sont Lacey Evans, Tamina, Naomi, Sasha Banks et Brooke susmentionnée.

Vendredi, après que SmackDown a cessé de diffuser, la Superstar de la WWE a envoyé un message à la reine régnante de la division féminine de SmackDown avant leur confrontation à l’événement spécial WrestleMania 36 de deux nuits de cette année les 4 et 4 et 4. / 5.

«‘ Hahah Bayley », a écrit Brooke. “Whoah qui rit maintenant?”

Le message a continué: “Vous êtes BON, je vais vous donner ça … mais en pensant que vous êtes trop bon. Psshhh .. J’ai travaillé dur toute ma carrière pendant ce moment… Continue de rire CHAMP… A bientôt [at] WrestleMania. ”

Dana a conclu: “Ça fait si bon de dire ça!”

Découvrez le message de Dana Brooke à Bayley, ainsi que le segment SmackDown du vendredi soir mettant en vedette Paige annonçant le match du Six-Pack Elimination Challenge de SmackDown Women Title pour WrestleMania 36 ci-dessous.

«Hahaha» @itsmebayley – whoah qui rit maintenant ……. Votre BON, je vais vous donner ça… mais en pensant à vous aussi trop bien psshhh .. J’ai travaillé dur toute ma carrière pendant ce moment… Continuez à rire CHAMP… À bientôt #wrestlemania 🙌🏼 Je me sens tellement bien en disant ça! @WWE #wwe #SmackDown pic.twitter.com/E2rFKXL7jg

– Dana Brooke WWE (@DanaBrookeWWE) 21 mars 2020