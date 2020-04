Metallica réagit au match WrestleMania 36 de The Undertaker + des tonnes de faits saillants de WrestleMania 36

Le compte Twitter officiel de Metallica a tweeté ce qui suit samedi soir, réagissant à The Undertaker en utilisant leur chanson, “Now That We Are Dead”, lors de son match Boneyard avec AJ Styles à WrestleMania 36. Ils ont dit:

«L’héritage se poursuit. @WWE superstar @Undertaker est sorti pour “Maintenant que nous sommes morts” sur @WWENetwork! “

L’héritage se poursuit. @WWE superstar Le @Undertaker est sorti sur “Maintenant que nous sommes morts” sur @WWENetwork! pic.twitter.com/mC4hCGLpOm

– Metallica (@Metallica) 5 avril 2020

Vous pouvez consulter quelques faits saillants de la «première nuit» de WrestleMania 36 ci-dessous:

