Mia Yim explique pourquoi elle aime la lutte entre les sexes

Mia Yim a expliqué dans une interview à RondaRousey.com pourquoi elle aime la lutte entre les sexes.

Son plaisir vient après avoir fait partie de matchs comme celui-ci sur la scène indépendante. Voici ce qu’elle avait à dire:

«Les matchs entre les sexes sont probablement certains de mes favoris, surtout aux Indes, car ce ne sont que des balles contre le mur. C’est un style complètement différent de la compétition contre une autre femme, que certaines personnes sont pour, d’autres sont contre. Mais c’est comme votre tasse de thé: c’est le cas ou ce n’est pas le cas. Pour moi, je me souviens de la première fois que j’ai eu un match entre les sexes qui était plutôt viral, et c’était ma querelle avec Greg Excellent. Greg m’a poussé au point où je savais que je pouvais rester avec les garçons. Je savais que je pouvais être respecté et [won’t] être considéré comme juste un joli visage. Je suis quelqu’un qui peut aussi partir. Mes matchs avec Keith et Jedusor ont eu lieu après que je me suis cassé la jambe, donc j’avais une faible estime de moi, j’avais une faible confiance. Donc, monter sur le ring avec eux et eux me pousser à ma limite ou au-delà de ce que je pensais être ma limite m’a vraiment aidé mentalement à revenir dans la mentalité de: «Ouais, je peux encore faire ça. Je n’ai pas perdu un pas. Je peux toujours y aller. ” Donc, pour moi, les rencontres entre les genres, je pense que c’est un moyen pour les femmes de s’exprimer sur le ring en tant qu’athlètes, si elles sont prêtes à suivre cette voie. C’est mon préféré.”