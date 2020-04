Michael Cole promu au poste de vice-président de la WWE

WWE.com

Bien qu’il y ait eu un certain remaniement au sein de la WWE

les hauts de ces dernières semaines, vient maintenant le mot sur une promotion pour Michael Cole.

Via PWInsider, les temps modernes

La voix du responsable de la WWE est désormais vice-présidente de l’annonce. On pense que

Cole a en fait reçu cette promotion il y a plusieurs semaines.

Cole, 51 ans, est à la WWE depuis 1997, avec le

société signant l’ancien correspondant de guerre sur la recommandation de Todd

Pettengill. Initialement utilisé pour le travail de voix off et comme backstage occasionnel

intervieweur, Cole trouverait son chemin vers la table d’annonce d’ici la fin de 1997 comme

il a rejoint Jim Ross et Kevin Kelly pour appeler l’action lundi soir Raw.

Au cours des 23 années qu’il a passées à la WWE, les tons de dulcet de Cole

sont devenus synonymes de Raw, SmackDown et WWE PPV – sans oublier, il

célèbre a eu quelques matchs de lutte horribles contre Jerry Lawler dans

2011.

Plus récemment, Michael Cole a été entendu lors de l’appel à

WrestleMania 36 le week-end dernier, avec le New Yorker ces jours-ci officiellement

appeler la marque SmackDown sa maison en plus de servir de mentor et de producteur pour le reste du personnel de commentaire de la WWE.