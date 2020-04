Michelle McCool rend hommage à son neveu après sa mort tragique

Le St. Augustine Record rapporte que le neveu de Michelle McCool, âgé de 18 ans, est décédé à Palatka, en Floride, après un accident de voiture.

L’incident s’est produit alors qu’il conduisait son Chevrolet Silverado 2014 vers 19 heures, lorsque sa voiture a quitté la route, sur l’épaule, dans un fossé puis dans un arbre. Les deux personnes ont été expulsées. Rhett a été déclaré mort sur les lieux.

Michelle a publié un hommage à son neveu dans ce message sur Instagram:

«Je me suis assis là-dessus en essayant de trouver les mots. J’ai réalisé que les mots ne viendront probablement jamais. Recevoir un appel dimanche soir que mon doux neveu, Rhett MCCool, avait été dans un accident tragique, a secoué mon monde. Ça n’a pas de sens! Si vous le connaissiez, vous l’aimiez. Toujours à la chasse, à la pêche, portant des bottes de cow-boy …… & TOUJOURS souriant! Celui-ci fait mal. Ça fait très mal. Ça fait mal de ne pas pouvoir être avec le reste de ma famille en ce moment. Ça fait mal de savoir qu’il avait 18 ans avec une vie entière à venir! Ça fait mal de savoir la douleur que ressentent ses parents, son frère et le reste de sa famille et ses amis! Les émotions sont finies… mais l’amour, l’amour que j’ai pour lui, l’amour qui a déferlé pour lui, l’amour de se reposer éternellement (et probablement déjà de chasser ou de pêcher) avec son Père céleste est ce que je choisis de garder sur! Matt, Ashley, Sweet Clay et le reste du clan McCool… .nous vous aimons & nous avons hâte de vous voir bientôt! #RIPRhett #weloveyourhett. ”

