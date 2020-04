Mick Foley envoie des vidéos gratuites aux fans solitaires pendant la pandémie de coronavirus

Mick Foley, membre du Temple de la renommée de la WWE, s’est rendu sur Twitter jeudi, notant qu’il voulait aider d’autres personnes qui pourraient être seules pendant la pandémie de coronavirus. Pour ceux qui ne le savent pas, Foley s’est auto-mis en quarantaine en raison de problèmes de santé. Il sera absent de sa famille pendant plusieurs semaines à cause de cela. Foley a dit:

“Salut tout le monde, c’est Mick Foley et tout au long de ce coronavirus, j’ai essayé de trouver un moyen de m’impliquer et d’aider d’une manière ou d’une autre. C’est frustrant parce que dans le passé, lorsqu’une catastrophe naturelle se produisait, j’essayais de m’impliquer et d’organiser une collecte de fonds, de faire une signature, mais dans ce cas, on nous dit de rester à l’intérieur et je sais que dans mon cas, ça va attendre quelques semaines avant de retrouver ma famille par souci de sécurité. J’ai du temps libre, je deviens un peu fou et jusqu’à présent je n’ai pas pu penser à un moyen de m’aider, à part rester à l’intérieur et rester à l’écart des gens.

Ensuite, j’ai reçu un joli SMS de Jewel, la chanteuse, très appréciée. Un message vidéo d’un ami disant, “Bonjour, Mick”, et il y a quelques minutes, un très joli message de “L’homme” Becky Lynch. Ces messages m’ont fait réaliser le pouvoir de quelques mots aimables et bien que je ne puisse pas sauver des vies ou faire quoi que ce soit de héroïque dans la nature, ce que je peux faire, c’est essayer de mettre des sourires sur les visages, et je pense que la meilleure façon de le faire est d’envoyer des messages vidéo gratuits aux personnes qui en demandent un sur Twitter. Donc, si vous souhaitez un message vidéo gratuit de ma part, Mick Foley, il suffit de demander sur Twitter. Peut-être mentionnez-vous un match que vous avez apprécié, outre Hell In a Cell, la chanson préférée de Noël, les noms de vos enfants, tout ce que vous pensez pourrait aider, et je ferai de mon mieux pour en sortir un. Je vais envoyer ces messages aux gens sur Twitter. Je ne sais pas quelle sera la demande, je ne sais pas si ce sera quelques-uns, ou des dizaines et des dizaines, des centaines ou peut-être un millier, mais je vous dirai que je ferai de mon mieux pour répondre au plus grand nombre autant que je peux, et essayer à ma façon de créer un meilleur endroit pour l’humanité tout entière. Alors, passez une bonne journée, envoyez-moi ces demandes et utilisez le hashtag ‘#FreeFoleyVideo’. On se voit plus tard.”

J’ai vraiment pensé à un petit moyen de faire la différence dans une période aussi troublée. Veuillez jeter un coup d’œil et dites-moi ce que vous en pensez. # FreeFoleyVideo pic.twitter.com/I2g0ppNol4

– Mick Foley (@RealMickFoley) 2 avril 2020