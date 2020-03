Mick Foley révèle son gadget préféré à la WWE

Mick Foley a joué Mankind, Dude Love, Cactus Jack et lui-même au cours d’une carrière mémorable (et adorable) à la WWE. D’innombrables intervieweurs ont posé des questions à Mick sur exactement lequel des «Trois visages de Foley» était son préféré.

TMZ a obtenu le scoop, et ce n’est peut-être pas la réponse que vous attendez.

Foley a déclaré que Dude était son préféré, mais une version très spécifique de l’amant portant un colorant tie-dye. En 1998, il est devenu d’entreprise en abandonnant le costume coloré en faveur d’un costume élégant, de lunettes de lecture et d’une barbe bien entretenue. Selon Mick, c’était incroyablement amusant.

Il aimait pouvoir danser avec Vince McMahon en direct sur Raw et se ridiculiser. Foley a également déclaré à TMZ qu’il n’avait jamais répondu par “Corporate Dude Love” auparavant.

Mec avait une querelle sous-estimée avec Steve Austin à Unforgiven et Over The Edge, et c’est celle qui a aidé à établir Austin comme le nouveau champion de la WWF. Après avoir battu Shawn Michaels à WrestleMania XIV, Austin avait besoin d’un talon solide pour travailler.

Il en a obtenu un sous la forme du laquais de McMahon, Dude Love, bien qu’avec cette tournure d’entreprise inattendue.