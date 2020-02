Mick Foley s’apprête à organiser une vente de garage pour la charité ce samedi + Nouvelles NJPW

Le Hall of Famer de la WWE, Mick Foley, organisera une vente de garage et tout l’argent récolté sera reversé à une œuvre caritative. Foley sera l’hôte de la vente au 4th World Comics & Toys à Smithtown, New York ce samedi. La vente se déroule de 13 h 00 à 17 h 00 HNE, et 100% des bénéfices sont reversés à l’organisation à but non lucratif «Christmas Magic». L’organisme de bienfaisance recueille des jouets, des cadeaux et des dons pour les enfants sans abri et défavorisés de Long Island et leurs familles:

#SMITHTOWN NY – SAMEDI 13H00

Rejoignez-moi à @ 4thWorldComics pour la #FoleyGarageSale – avec 100% allant à #ChristmasMagic

Je vais rouler et traiter, me débarrasser d’années de choses – figurines, DVD, livres, photos … même ma coupe de carton #MmmBeefyttps: //t.co/FRSAvhob1x pic.twitter.com/uFhjtc8OcS

– Mick Foley (@RealMickFoley) 28 février 2020

NJPW s’associera à Under Armour Japan pour sortir un nouveau t-shirt. Hiroshi Tanahashi a posté une photo de la chemise sur son compte Instagram: