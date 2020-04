Mike Chioda, Erick Rowan et Sarah Logan libérés par la WWE

WWE.com

Les dernières heures ont été remplies de folie totale pour la communauté de catch.

Suite à une conférence téléphonique de la WWE où les préoccupations financières de la société ont été révélées – et que des changements majeurs devaient être apportés à la structure de la WWE – une multitude de versions ont été annoncées. Maintenant, trois autres noms peuvent être ajoutés à ceux que la WWE a entrepris en ce jour le plus tristement célèbre.

Au cours des dernières minutes, Sarah Logan, Erick Rowan et l’arbitre de longue date Mike Chioda ont rejoint la liste de ceux qui ont quitté leur contrat avec la WWE.

Le temps de Logan sous l’égide de la WWE sera surtout connu pour son temps en tant que tiers de l’équipe de Riott aux côtés de Ruby Riott et Liv Morgan. L’ancienne «Effrayante» Mary Dobson a été vue pour la dernière fois sur WWE TV lundi dernier dans un effort perdu contre Shayna Baszler lors d’un match de qualification pour Money in the Bank.

Pour Erick Rowan, il faisait partie de l’écurie Wyatt Family de Bray Wyatt avant de se lancer seul. Cette course en simple ne s’est pas très bien déroulée, et le grappler hulking aurait plutôt trouvé plus de succès en faisant équipe avec Luke Harper pour former The Bludgeon Brothers. À partir de là, il finirait par s’aligner sur Daniel Bryan dans une rivalité avec Roman Reigns, mais ces derniers mois, cet ancien champion de la WWE Tag Team a été impliqué dans un scénario impliquant une araignée à l’air affreux.

Quant à Chioda, il a été un incontournable de la WWE pendant tant d’années. Pour être précis, il a fait ses débuts avec la société en 1989 et a ensuite officié certains des plus grands matchs de l’histoire de la WWE – tels que Steve Austin contre Shawn Michaels à WrestleMania XIV, The Rock contre Hulk Hogan à WrestleMania X8, Triple H contre Batista à WrestleMania 21, Triple H contre John Cena à WrestleMania 22, John Cena contre Shawn Michaels à WrestleMania 23, John Cena contre The Rock à WrestleMania XXVIII, Brock Lesnar contre Roman Reigns à WrestleMania 31, et était l’arbitre de l’emblématique SmackDown ‘ring collapse’ match entre Big Show et Brock Lesnar.

Les rapports indiquent que la WWE appelle désormais les talents et le personnel individuellement pour les informer de leurs sorties, alors attendez-vous à plus de sorties tout au long de la journée.