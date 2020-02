Mike Kanellis commente le 205 Live Return, Eddie Guerrero Milestone, WWE Elimination Chamber

– Dans l’épisode de cette semaine de WWE 205 Live, Mike Kanellis a fait son retour à la télévision, en faisant équipe avec Tony Nese pour vaincre The Brian Kendrick et Ariya Daivari en action par équipe sur l’émission hebdomadaire sur le thème Cruiserweight qui suit la WWE Friday Night SmackDown. Après le spectacle, il a tweeté ce qui suit:

Vous m’avez manqué https://t.co/2AnOACn87x

– Miracle (@RealMikeBennett) 15 février 2020

– Aujourd’hui est un jalon dans l’histoire de la WWE pour les fans de la fin de la légende du Temple de la renommée de la WWE, Eddie Guerrero, car il marque le 16e anniversaire du jour où il a battu Brock Lesnar pour remporter le titre mondial au WWE No Way Out 2004 pay-per-view . Le réseau officiel de la WWE a tweeté ce qui suit en l’honneur de la journée spéciale:

Il y a 1️⃣6️⃣ ans aujourd’hui… “EDDIE GUERRERO EST CHAMPION !!!!” #VivaLaRaza pic.twitter.com/19FfAObmQr

– WWE Network (@WWENetwork) 15 février 2020

– Avant le paiement à la séance de la WWE Elimination Chamber 2020 le 8 mars au Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie, la WWE a commencé à publier gratuitement des matchs complets des anciens PPV de la WWE Elimination Chamber via sa chaîne YouTube officielle. Vous trouverez ci-dessous leur dernière offre, le match complet d’Elimination Chamber du PPV WWE Elimination Chamber 2011 le 11 février à l’Oakland Arena d’Oakland, en Californie.