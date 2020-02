Minoru Suzuki sur Jon Moxley – “Il ne peut pas faire de merde!”, Et plus

Lors d’une nouvelle entrevue avec NJPW1972.com, Minoru Suzuki a commenté Jon Moxley, les lutteurs ne pouvant pas tout faire, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur Jon Moxley: C’est un gars qui est entré chez moi et qui n’a pas enlevé ses chaussures à la porte d’entrée. «L’ancien Superstar de la WWE, Dean Ambrose». Il a un peu changé de look et le voici. Regardez, je le regarde depuis un moment, oui. Peut-il lutter? Non. Est-il fort? Non. Dur? Non, il ne peut pas faire de s ** t. Ne pas. S ** t. Mais cela lui a créé une place. Regardez ce qui fait un grand lutteur. Grand, musclé, peut donner des coups de pied, peut jeter des mains, peut suplexer les gens, peut les taper, peut voler, est charismatique. Obtenez tout cela ensemble et vous avez un frappeur de nettoyage. C’est le genre de gars qui fait des hacks comme vous, ou les fans dans la foule leur font signe de la tête. Mais faites une équipe de gars comme ça, et c’est l’équipe la plus ennuyeuse de la ligue. Ces jours-ci, vous pouvez créer vos propres personnages dans les jeux vidéo, non? Donc, un gamin avec son jeu vidéo part et fait la promotion de ses rêves, et il est plein de ces as, non? Mais une équipe de baseball remplie de frappeurs de nettoyage n’ira nulle part. C’est la même chose pour les promotions de catch. C’est un peu un paradoxe, mais c’est à cause de cela qu’il a eu des chances à la WWE. Il n’y a personne d’autre comme lui, non? Personne dans les majors en Amérique ne lui ressemble. Il se démarque donc. Personne ne comprend ça. Regardez. Un perfectionniste absolu, le joueur complet parfait, des dizaines dans toutes les catégories? Même Tanahashi n’est pas cela. Naito n’est pas ça. Ils n’existent pas. “

Pourquoi les lutteurs ne peuvent pas tout faire est une bonne chose: «Tout le monde dans cette entreprise est une marque, vous y compris. Vos fans ont cette idée de notes, de points de compétence. Vous mettez tous ces points dans un graphique hexagonal et calculez une moyenne; “Oh c’est un bon catcheur, plus de 80 au total”. BS. Qui diable paiera de l’argent pour acheter un billet et voir un gars qui est un hexagone parfait, 8 sur 10 ou plus dans tous les domaines? Le gars avec zéro au total, le gars qui ne peut rien faire du tout, c’est un meilleur tirage. Pourquoi Lance Archer est-il populaire? Pourquoi Zack Sabre Junior a-t-il le soutien qu’il a? Parce qu’il y a des trucs qu’ils ne peuvent pas faire. Personne dans cette putain d’affaires ne comprend cela. Les lutteurs ne comprennent pas cela. Les formateurs, les gens qui enseignent à ces enfants ne comprennent pas ça pour pleurer à haute voix! “

Sur la récente expansion mondiale de la WWE: «Je comprends que c’est pour le site de NJPW, alors peut-être que vous ne savez pas, ou que vous ne voulez pas que je dise, mais la WWE est la plus grande promotion au monde, non? Et ils veulent mélanger tous les combats du monde ensemble, tout plier. Ils vont dans tous ces pays, achètent des promotions, saisissent des talents et sapent l’entreprise là-bas. Mais le seul endroit où ils n’ont pas encore pu le faire? Japon. Le Japon et le Mexique sont les seuls endroits qui ont porté un fort sentiment de culture de lutte qui leur était propre. Les affaires sont en baisse au Mexique. La WWE y met aussi ses griffes. Mais ils ne sont pas encore venus ici, car la lutte japonaise est trop présente. La lutte uniquement japonaise le fait. “