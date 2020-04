Mise à jour de la carte WWE Money In The Bank 2020 après le Raw de la nuit dernière

WWE

Le prochain pay-per-view de la WWE, Money In The Bank 2020, sort le 10 mai, et il semble de plus en plus que la promotion diffusera ce qui est généralement l’un des spectacles les plus excitants de l’année dans un Performance Center vide – comme cela est devenu la norme au milieu de la situation mondiale actuelle.

Les premiers noms du combat féminin en titre ont été confirmés lors du match de Raw hier soir, alors que Nia Jax l’emportait sur Kairi Sane, Asuka a battu un match Ruby Riott et Shayna Baszler a assassiné directement Sarah Logan dans un trio de matchs de qualification. Dana Brooke et Naomi se rencontreront pour décrocher la première place à SmackDown lors de l’émission de vendredi.

Les choses sont un peu plus nuageuses du côté des hommes, bien que les qualifications opposant MVP et Apollo Crews, Murphy et Rey Mysterio, et Aleister Black et Austin Theory aient toutes été confirmées pour Raw la semaine prochaine. En plus de cela, Cesaro et Daniel Bryan se battront sur SmackDown.

Voici à quoi ressemble la gamme après les premiers ajouts: –

Match d’échelle de l’argent des hommes en banque: MVP ou Apollo Crews contre Rey Mysterio ou Murphy contre Aleister Black ou Austin Theory contre Cesaro ou Daniel Bryan contre 2 autres TBA

L’argent des femmes dans la banque Lader Match: Nia Jax contre Asuka contre Shayna Baszler contre Dana Brooke ou Naomi contre 2 autres TBA