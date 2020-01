Mise à jour des coulisses de la signature d’AEW Brodie Lee & Lance Archer

WWE / NJPW

Brodie Lee, Lance Archer et Brian Cage sont trois noms qui ont été étroitement liés à All Elite Wrestling au cours des dernières semaines, et cette dernière édition du Wrestling Observer Newsletter contient des mises à jour sur les trois.

En ce qui concerne l’ancien Luke Harper, alors que sa clause de non-concurrence de la WWE expire dès le 12 février, il devrait faire ses débuts pour AEW dans l’épisode du 18 mars de Dynamite. Pourquoi? Parce que cela descend dans sa ville natale de Rochester, New York, garantissant un grand accueil à Lee, qui devrait bientôt signer officiellement pour AEW.

La rédaction de Dave Meltzer confirme l’histoire de Sports Illustrated de la semaine dernière sur les pourparlers du contrat AEW d’Archer. Bien que Dave note que ce n’est pas encore fait, les négociations sont “suffisamment avancées pour que des angles soient discutés”. Il n’y a actuellement aucun mot si Archer serait autorisé à continuer à travailler avec NJPW (à la Chris Jericho et Jon Moxley) s’il signait.

Brian Cage, quant à lui, est sur la glace. Il a déchiré ses biceps avant le récent pay-per-view de l’Impact Wrestling Hard and Kill et bien qu’il semble qu’il en ait fini avec cette entreprise, il regarde actuellement le baril d’une absence potentielle de 7 à 8 mois dans le sport.