Mise à jour des coulisses du retour de Jeff Hardy à la WWE

WWE.com

Bien qu’il semble que l’épisode de Raw de la nuit dernière ait pu

été le chant du cygne de Matt Hardy à la WWE, vient maintenant une mise à jour sur le statut de Jeff Hardy à la WWE.

Jeff est hors de combat avec une blessure au genou depuis avril

de l’année dernière, et son temps mort a vu l’ancien champion de la WWE face à

certains problèmes juridiques et problèmes personnels en plus de réhabiliter sa blessure.

Selon PWInsider,

Jeff devrait se rendre au WWE Performance Center la semaine prochaine alors qu’il intensifie son

récupération. Une fois sur le PC, Hardy sera évalué par le personnel médical de la WWE pour

déterminer juste quand l’énigme charismatique sera en mesure de revenir dans le carré

cercle.

Comme évoqué, le fait que le contrat de Matt Hardy expire

le 1er mars suggère que le frère aîné Hardy quittera bientôt la WWE. Pour Jeff,

cependant, son contrat avec la société a été gelé en raison des

expirer en marge.

Loin de son retour sur le ring, Jeff Hardy est de retour au tribunal le

6 avril concernant l’accusation DUI qu’il a reçue en octobre.