Mise à jour des coulisses – Pourquoi les meilleures superstars de la WWE ont été supprimées de WrestleMania 36

Nous avons précédemment signalé ici sur eWn que plusieurs superstars de la WWE avaient été retirées de WrestleMania 36. Il s’agit notamment de Roman Reigns, The Miz, Rey Mysterio, Murphy et Dana Brooke. Voici quelques mises à jour:

Roman Reigns s’est présenté aux enregistrements télévisés pour filmer sa signature de contrat avec Goldberg. Cela devait être diffusé lors de l’émission SmackDown de cette semaine. On apprit alors que The Miz était malade. Les Usos et Roman Reigns ont discuté en privé de la question et il y a des rapports contradictoires sur la question de savoir si les Usos l’ont convaincu de se retirer du spectacle ou si Reigns l’a fait lui-même. Nous savons que les Usos n’étaient pas contents, cependant. Reigns est allé voir des responsables de la WWE et leur a dit qu’il n’était pas à l’aise de jouer car son lymphome avait compromis son système immunitaire. C’est alors que la WWE a obligé et a annulé le match.

En ce qui concerne The Miz, les responsables de la WWE l’ont immédiatement retiré du spectacle une fois qu’ils ont appris qu’il était malade. Il a été renvoyé chez lui du bâtiment. Au moment d’écrire ces lignes, la nature de sa maladie est inconnue.

Dana Brooke s’est présentée au travail il y a environ une semaine et elle était malade, alors la WWE lui a dit de rentrer chez elle et de se mettre en quarantaine.

Rey Mysterio n’était pas dans les coulisses des enregistrements télévisés car il se sentait déjà malade et la WWE avait déjà dit à quiconque se sentait malade de ne pas se présenter.

Andrade souffre d’une blessure aux côtes et n’est pas liée au coronavirus.

Il convient de noter que Brock Lesnar n’a pas été retiré de WrestleMania 36 malgré ses problèmes de diverticulite. Plusieurs médecins affirment que la diverticulite n’est pas un facteur de risque pour COVID-19.

