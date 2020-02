Mise à jour des coulisses sur la participation de NXT à la WWE WrestleMania 36

WWE

Les fans de la WWE ne devraient pas s’attendre à une implication massive de NXT à WrestleMania 36 malgré les efforts déployés pour élever la marque noir et or à l’approche et à Survivor Series 2019.

C’est le mot du Dave Meltzer de l’observateur de lutte. Lors d’un récent épisode de Wrestling Observer Radio, il a affirmé que la WWE n’avait pas l’intention de faire quoi que ce soit avec NXT au-delà du match de championnat féminin réservé entre Rhea Ripley et Charlotte Flair le 5 avril. Bien sûr, c’est la WWE, et les plans peuvent toujours changer à la WWE, mais ne pariez pas sur le fait qu’Adam Cole, Matt Riddle et Bianca Belair se présentent à Tampa.

Meltzer a ajouté qu’il y a actuellement 14 matchs prévus pour la “Showcase of the Immortals” de cette année, soit deux de moins que l’année dernière.

WrestleMania 36 sera précédé de NXT TakeOver: Tampa Bay la veille au soir. Aucun match n’est encore officiel pour cette spéciale du réseau, bien que Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano pourrait être en préparation après que Gargano ait allumé son ancien partenaire devenu rival, devenu partenaire devenu rival à TakeOver: Portland, l’autre semaine.

Il n’y a actuellement aucun mot sur les champions contre lesquels Adam Cole, Keith Lee ou The Broserweights se défendront lors de cette émission.