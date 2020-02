Mise à jour des coulisses sur l’avenir de l’Undertaker à la WWE

WWE.com

La rumeur selon laquelle le match WrestleMania 36 de l’Andertaker avec AJ Styles ne sera probablement pas un combat pour la retraite.

C’est selon un nouveau rapport de WrestlingNews.co déclarant que le 5 avril ne sera pas la dernière fois que le légendaire “ Deadman ” entre les cordes, la société aurait prévu quelque chose de spécial pour le 30e anniversaire de ses débuts à Survivor Series 2020.

“ Taker a été l’une des stars de la nuit à Survivor Series 1990, se mettant sur la voie d’une carrière emblématique de lutte professionnelle après avoir remplacé Bad News Brown dans l’équipe Million Dollar de Ted DiBiase, affrontant Bret Hart, Dusty Rhodes, Koko B. Ware et Jim Neidhart. Rhodes et Ware sont tombés par la main du débutant cette nuit-là, avec ‘The Phenom’ rapidement après.

WrestlingNews.co a également un extrait sur les styles, déclarant que «Taker a choisi« The Phenomenal One »comme son adversaire WrestleMania 36 parce qu’il le voit comme un« Shawn Michaels moderne ». Félicitations en effet.

AJ est revenu à Raw la nuit dernière, se présentant comme l’un des plus grands de tous les temps et une légende de l’entreprise avant lui et le CO s’est mêlé de Ricochet, conduisant le “ super-héros résident de la WWE ” à vaincre Karl Anderson. Le verbiage utilisé a certainement fait allusion au match Taker.