Mise à jour des coulisses sur le statut AEW de Jeff Cobb – est-il signé?

Selon un rapport de Pwinsider, Jeff Cobb est toujours un agent libre et n’est pas signé avec AEW malgré son apparition dans l’émission Dynamite d’hier soir. Il travaille actuellement sans contrat exclusif avec AEW, ROH ou NJPW. Le contrat ROH de Cobb a expiré en 2019 et il n’a pas re-signé. Il y travaille sur un accord verbal. L’apparition de Dynamite a été réservée directement via AEW.

Cobb a attaqué Jon Moxley sur Dynamite, organisant un match entre les deux hommes la semaine prochaine. Cobb et Dan Maff défendront également les championnats ROH Tag-Team contre Jonathan Gresham et Jay Lethal lors d’un prochain événement ROH.

Fondamentalement, Cobb est totalement libre de travailler où il veut en ce moment.