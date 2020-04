Mise à jour des coulisses sur les raisons du retour de la WWE au format TV en direct

Vendredi soir, la WWE diffusera des épisodes en direct de Raw, NXT et SmackDown au Performance Center d’Orlando à partir de la semaine prochaine. C’est un changement par rapport à la série d’enregistrements télévisés qui étaient prévus pour les prochains jours.

Dave Meltzer a noté sur Wrestling Observer Radio que le changement venait de Vince McMahon. Vendredi, après que la WWE ait enregistré SmackDown et 205 Live, McMahon a décidé qu’il voulait changer les choses et garder les émissions “aussi proches de vivre le plus tôt possible.”

Beaucoup au sein de l’entreprise ont été choqués par la décision en raison de la situation économique actuelle. Il y a des spéculations que la raison possible de la décision était due aux contrats de la WWE avec NBC Universal et FOX, car ces accords permettent un certain nombre d’émissions enregistrées au cours de l’année.

Le nombre est de trois épisodes par an. Il est à craindre que FOX et NBC puissent avoir des raisons de modifier les accords si la WWE dépasse cette limite.