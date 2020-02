Mise à jour des coulisses sur les ventes de billets «Double ou rien» d’AEW

Selon Figure Four Online, les billets pour l’événement payant à la carte AEW «Double or Nothing» à Las Vegas, au Nevada, ont été vendus au grand public vendredi et plus de 6 000 billets ont été vendus. Bien que plusieurs sièges réguliers soient toujours disponibles, les billets VIP qui commencent à 125 $ sont presque épuisés.

Les billets pour l’enregistrement du 15 avril AEW Dynamite TV à Boston, MA et l’enregistrement du 22 avril à Philadelphie, PA se vendent également très bien mais ne sont pas complets à ce jour.

Le post Backstage Update sur les ventes de billets «Double or Nothing» d’AEW est apparu en premier sur eWrestlingNews.com.