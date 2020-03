Mise à jour des coulisses sur WWE Taping RAW, SmackDown et WrestleMania à l’avance

MISE À JOUR: Dans une mise à jour de notre rapport original (voir ci-dessous), la diffusion WWE SmackDown de ce soir sera enregistrée en direct. Ils peuvent faire des trucs pré-bande plus tôt dans la journée. De plus, SmackDown la semaine prochaine sera enregistré samedi au WWE Performance Center. RAW suivra ensuite. La WWE prévoit de diffuser davantage de contenu préenregistré pour l’enregistrement TV RAW de lundi.

Selon Pwinsider, la WWE essaie d’aller aussi loin que possible pour la télévision, car ils veulent que le contenu passe dans WrestleMania 36. Il reste à voir si WrestleMania 36 sera préenregistré ou non, mais avec plusieurs États fermant complètement vers le bas, il est très possible que cela se produise.

ORIGINAL: Selon des rapports de Post Wrestling et du WON, la WWE a parlé de l’enregistrement d’épisodes de RAW et de SmackDown, voire de WrestleMania 36, ​​la semaine prochaine. Oui, WrestleMania 36 peut être une émission enregistrée. Cela laisserait plus de temps à la WWE pour éditer des vidéos de production, etc.

Alors que la WWE n’a pas encore confirmé le rapport, il y a des rumeurs selon lesquelles la WWE enregistrerait tous les épisodes restants de RAW et SmackDown menant à WrestleMania 36 la semaine prochaine. Il a également été question d’enregistrer WrestleMania 36 à l’avance. Selon une source, cela devait «arriver».

WrestleMania 36 sera diffusé au cours de deux nuits. La plupart des matchs seront enregistrés depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride, mais plusieurs matchs de gadgets devraient être enregistrés à d’autres endroits. Il n’y aura aucun fan dans aucun de ces endroits.

Bien sûr, c’est une situation très fluide avec de nombreux changements quotidiens, alors restez à l’écoute.