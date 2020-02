Mise à jour: la renaissance refuse l’offre de contrat de 700 000 $ + de la WWE

MISE À JOUR: Nous avons signalé plus tôt dans la journée sur eWn que The Revival avait de nouveau demandé la sortie de la WWE la semaine dernière. Les demandes n’ont pas été accueillies une deuxième fois. Selon un rapport de Bodyslam.net, les deux ont décliné leur offre la plus récente de re-signer avec l’entreprise. Leur dernière offre représenterait plus de 700 000 dollars par an. C’est la même offre que Luke Gallows et Karl Anderson ont finalement acceptée, mais The Revival l’a refusée.

Dawson et Wilder sont “juste prêts à partir” et continuent d’être “extrêmement frustrés”. Ils ne veulent tout simplement pas signer de nouveaux contrats, quelle que soit l’offre de la WWE. Le contrat de Dawson est en hausse en avril, tandis que celui de Wilder est en juin.

ORIGINAL: Le Revival a une fois de plus officiellement demandé à être libéré de ses contrats avec la WWE, selon Bryan Alvarez sur Wrestling Observer Live. Pour l’instant, il n’y a pas de mot sur la réponse à la demande.

Le Revival avait précédemment demandé une libération de ses contrats en janvier 2019 après avoir exprimé son mécontentement quant à leur utilisation. En mai de l’année dernière, ils auraient également refusé des contrats de 5 ans d’une valeur de 500 000 $ par an.

Au cours de la dernière année, Scott Dawson et Dash Wilder ont alimenté la spéculation en déposant leurs propres marques, ce qui indique un plan pour leur avenir après la WWE. Leurs contrats doivent expirer en avril, mais Dash Wilder avait 10 semaines ajoutées à son contrat parce qu’il avait raté du temps en 2017 avec une mâchoire cassée.