Mise à jour sur AEW Blood & Guts

De nombreuses questions restent sans réponse concernant AEW Blood & Guts. L’événement est prévu pour mercredi 25 mars prochain. La société souhaite aller de l’avant avec l’événement dès que possible, selon un rapport de PWInsider. Ils parlaient de retarder l’événement par AEW, mais il semble que les responsables aient changé d’avis et veulent aller de l’avant. Nous ne savons pas clairement si cela va effectivement se produire ou si l’événement aura lieu dans les semaines à venir.

L’événement principal, à la conclusion de Dynamite hier soir, sera The Inner Circle contre Cody, Nick Jackson, Kenny Omega, Hangman Page et Matt Hardy. Hardy remplacera Matt Jackson «blessé» pour le match «War Games».