Mise à jour sur Edge et Christian entrant dans le Hall of Fame de la WWE 2020

La WWE a pu continuer à parler d’Internet de la cérémonie du Temple de la renommée de cette année en choisissant de ne pas annoncer grand-chose à ce jour. Peut-être leur plan est-il de faire des annonces de dernière minute afin que le circuit de lutte continue continue de spéculer qui sera le prochain groupe d’intronisés. À ce jour, deux confirmations ont été reçues concernant l’émission, tandis que les autres sont en attente.

Le WWE Hall Of Fame n’a que Batista et nWo pour la classe de 2020 dans la liste. Scott Hall, Kevin Nash et Hulk Hogan recevront leur deuxième bague du Hall of Fame de la WWE cette année tandis que Batista et The Bella Twins auront leur premier. Selon Wrestle Votes, le nWo n’est pas le seul nom qui aurait reçu des doubles anneaux HOF, mais nous pouvons voir un autre Hall of Famer de la WWE à deux reprises lors de la cérémonie,

«Je travaille à confirmer un autre nom du Temple de la renommée. Si ce que j’entends est exact, la nWo ne sera pas la seule superstar à recevoir son 2e anneau HOF ce soir-là. “

Il y a quelques autres rumeurs pour le WWE Hall Of Fame cette année, notamment Jushin “Thunder” Liger, JBL et “The British Bulldog” Davey Boy Smith. Edge et Christian faisaient également partie de cette conversation, alimentant les spéculations selon lesquelles Edge recevrait son deuxième anneau du Temple de la renommée tandis que Christian obtiendrait le premier de sa vie. Mais apparemment, ce n’est pas vrai.

WrestleVotes a lui-même noté que l’induction très attendue au Temple de la renommée de la superstar vétérane Christian ne se produirait pas en 2019. La source Wrestle Votes a dû tweeter une réponse afin de repousser la rumeur par eux-mêmes, “Les gars s’arrêtent. Pas Edge ou Christian. ” Ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour les fans de Captain Charisma qui attendent depuis longtemps une intronisation au Temple de la renommée pour lui.

À l’heure actuelle, Edge est impliqué dans une histoire lundi soir RAW avec Randy Orton après son retour miraculeux de Royal Rumble le 20 janvier. Cela culminerait un match à WrestleMania, deux nuits après la cérémonie du Hall of Fame. On raconte même que Christian reviendrait à la télévision sous cet angle.