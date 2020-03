Mise à jour sur la carte de match et les lieux de la WWE Wrestlemania 36 de deux nuits

La WWE a maintenant confirmé que WrestleMania 36 sera diffusé en tant que événement de deux nuits à partir de plusieurs endroits cette année. L’émission sera diffusée le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril à 19 h HE, via le réseau WWE et à la carte. La star de la NFL, Rob Gronkowski, sera l’hôte des deux soirées. Des détails supplémentaires doivent être divulgués lorsque Rob apparaîtra ce vendredi soir sur SmackDown, mais les spoilers font le tour.

Becky Lynch a reçu une entrée spéciale Wrestlemania sur WWE Raw

L’un des endroits pour accueillir WrestleMania sera le WWE Performance Center à Orlando, en Floride, et il n’y aura pas de foule. La société n’a pas annoncé les autres sites pour l’instant, mais PWInsider.com a noté que la diffusion du spectacle sur deux nuits et sur plusieurs sites faciliterait la production pour la WWE,

«Plusieurs emplacements permettront à la WWE de passer d’un endroit à l’autre, pour empêcher la diffusion de paraître et de se sentir monotone. Cela permettra également à la WWE d’enregistrer certains contenus à l’avance, même des matchs, pour les insérer dans la diffusion en direct. L’ensemble fermé pourrait permettre à la WWE d’éviter plus facilement les spoilers du contenu préenregistré, mais ce n’est pas toujours une donnée. ” (avec la permission de wrestlingINC.com)

À partir de maintenant, la WWE organise des spectacles du WWE Performance Center pour les constructions WrestleMania avec des membres sélectifs de leurs équipages. Ils n’organisent pas plusieurs matchs en une seule nuit, car le sentiment est que les matchs d’arène vides ne fonctionneront pas bien.

CM Punk revient-il à la WWE dans Wrestlemania 36?

La WWE a quelques options concernant l’embauche de plusieurs sites, y compris le siège de la WWE et les studios de télévision à Stamford, Connecticut. Ils pourraient également embaucher la suite 3D de Performance Center, ce qui permet à la société d’avoir des correspondances devant n’importe quel arrière-plan généré par ordinateur à 360 degrés.

La société peut également s’appuyer sur leurs relations avec FOX et NBCUniversal tout en trouvant des emplacements distincts pour The Grandest Stage of Them All.

La WWE n’a pas annoncé quelle sera la composition des matchs pour les deux nuits différentes de WrestleMania 36. Mais le site officiel répertorie actuellement les matchs suivants pour samedi et dimanche, le Performance Center étant répertorié comme le seul endroit,

SAMEDI 4 AVRIL

* Drew McIntyre contre le champion de la WWE Brock Lesnar

* Charlotte Flair contre la championne féminine WWE NXT Rhea Ripley

* The Undertaker vs AJ Styles

* Kevin Owens contre Seth Rollins

DIMANCHE 5 AVRIL

* Roman Reigns contre le champion universel de la WWE, Bill Goldberg

* Shayna Baszler contre la championne féminine RAW Becky Lynch

* John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

Il convient de noter que ce ne sont certainement pas les alignements finalisés annoncés pour WrestleMania 36. Randy Orton contre WWE Hall of Famer Edge dans un match Last Man Standing n’est pas encore devenu alors qu’Orton répond au défi de son adversaire lors du RAW de lundi.