Mise à jour sur la façon dont les fans peuvent obtenir leurs remboursements de billets WrestleMania 36

La ville de Tampa a publié les détails officiels sur la façon dont les fans peuvent obtenir des remboursements pour WrestleMania 36. Vous pouvez consulter leurs conseils ci-dessous:

* Ticketmaster.com commencera à émettre des remboursements pour les billets dans les 30 prochains jours.

* Les personnes qui ont acheté des billets à la billetterie de Tampa, en Floride, peuvent recevoir un remboursement lorsque cette billetterie rouvrira officiellement ses portes.

* Ceux qui ont acheté les billets auprès d’un tiers doivent contacter ce tiers directement pour élaborer un plan de remboursement.

Le comité d’organisation local de Tampa Bay a également publié la déclaration suivante:

«Notre communauté a attendu 36 ans pour accueillir WrestleMania et, bien que nous soyons tristes que cette situation imprévue nous ait conduits à l’annonce d’aujourd’hui, c’est tout à fait le bon appel pour la sécurité et la sûreté de toutes les personnes impliquées. Un grand merci à tous nos dirigeants locaux et à nos amis de la WWE, alors que nous travaillons collectivement à travers la fluidité sans précédent de ces dernières semaines. Le partenariat Tampa Bay-WWE n’a jamais été aussi fort. »

– Rob Higgins (@RHiggins_TBSC) 16 mars 2020