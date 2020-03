Mise à jour sur la prochaine apparence brute de Edge et Brock Lesnar WWE

La saison de WrestleMania 36 bat son plein comme on le voit dans les épisodes en cours de Monday Night Raw ou SmackDown. Il y aura des scénarios compacts ou des retours plus importants, chaque semaine comme attractions spéciales. Cet épisode passé sur Raw, Hall of Famer Edge était là alors que, sur SmackDown, Jeff Hardy et John Cena se sont présentés pour garder les fans attirés sur FOX TV.

À l’avenir, nous pouvons nous attendre à voir davantage de programmation Edge sur Raw alors que nous approchons du plus grand événement de l’année. Les rapports suggèrent qu’Edge devrait faire sa prochaine apparition dans l’émission phare de l’épisode du 23 mars à Fort Worth, au Texas.

Pandémie de coronavirus: célébration de la WWE Raw # 316day annulée de Pittsburgh

Le même soir, Shayna Baszler, championne de la WWE Brock Lesnar et challenger du WWE RAW Women’s Championship, est également programmée.

Les publicités télévisées locales pour cette nuit annoncent également un triple événement principal où Randy Orton affrontera Drew McIntyre, The Street Profits défendra le championnat par équipe RAW contre Seth Rollins et Murphy où la championne RAW féminine Becky Lynch affrontera Asuka. Désormais, tous ces matchs ne se dérouleront pas à la télévision, c’est certain que la WWE organise souvent de gros matchs dans des segments sombres pour divertir le public local.

Coronavirus: la WWE a un plan d’urgence prêt pour l’annulation de Wrestlemania 36

Comme on le voit sur la WWE Raw de la semaine dernière, Edge est apparu dans l’émission lundi soir dernier pour poursuivre les préparatifs de son match contre Randy Orton à WrestleMania 36. Brock Lesnar n’était pas présent sur ce post Elimination Chamber qui a eu lieu à la capitale One Arena à Washington, DC.

Mais le Beast était présent lors de l’épisode de Raw de la semaine dernière, où il a été victime à plusieurs reprises des Claymore Kicks de Drew McIntyre.

En parlant de retours, deux autres sont stockés lors de cette prochaine édition le 16 mars. À l’occasion du # 316Day, Stone Cold Steve Austin sera de retour pour organiser une célébration avec l’univers WWE. Ce n’est pas tout, car The Undertaker sera également présent sur Raw pour signer le contrat pour officialiser son match de WrestleMania 36 contre AJ Styles.

Comme vu cette semaine, le Phenomenal One est devenu bon marché en parlant de la vie personnelle du Phenome. Il devrait donc être prêt pour la rédemption qui viendrait sur son chemin.