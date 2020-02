Mise à jour sur la raison des départs des coprésidents de la WWE, désaccords avec Vince McMahon

Les coprésidents de la WWE, George Barrios et Michelle WIlson, ont quitté l’entreprise en raison de désaccords sur les dépenses avec Vince McMahon.

Selon le rapport, Wilson et Barrios voulaient utiliser l’argent des contrats télévisés de la WWE avec FOX et USA pour augmenter les bénéfices et augmenter le prix des actions. Cependant, McMahon voulait augmenter ses profits mais aussi investir dans des talents de signature / re-signature. En outre, pour créer plus de branches de NXT, comme NXT Japan.

