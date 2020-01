Mise à jour sur Lacey Evans sur la nouvelle saison de relooking militaire

Le communiqué de presse suivant a été envoyé pour «relooking militaire». Comme nous l’avons signalé ici sur eWn, la superstar de la WWE Lacey Evans sera présentée dans l’un des épisodes plus tard cette saison:

Relooking militaire avec Montel Williams rénove la maison familiale de feu Chris Hixon, Marjory Stoneman Douglas Directeur sportif à Parkland, FL, et vétéran de la marine de 27 ans.

L’équipe de relooking militaire rénovera la maison familiale de feu Chris Hixon, directeur sportif et entraîneur de lutte à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas (MSD) avec des partenaires de marque nationale ABC Supply, Goodman Manufacturing et The Scotts Company. Branchez-vous sur Lifetime pour les débuts le 14 février à 7 h 30 HNE.

Dans un véritable style de relooking militaire, l’hôte Montel Williams, les acteurs et l’équipe, la superstar de la WWE Lacey Evans et des marques nationales tout aussi passionnées, donnent le cadeau d’une maison magnifiquement rénovée à Debbi Hixon, épouse de feu Chris Hixon. Le premier épisode est diffusé le 14 février à 7 h 30 HNE, le deuxième anniversaire du tournage tragique à l’école secondaire Marjory Stone Douglas. Tous les épisodes diffusés peuvent être consultés sur militarymakeover.tv.

Le vétéran de l’US Navy Chris Hixon, un vétéran de 27 ans (5 actifs, 22 de réserve) qui a servi dans Desert Storm et Desert Shield, a sacrifié sa vie le 14 février 2018, lorsque le directeur sportif a rencontré Marjory Stoneman Douglas High School et a tenté de sauver la vie des élèves en désarmant un tireur actif. Hixon laisse dans le deuil son épouse Debbi et leurs deux fils, Thomas et Corey. Chris Hixon a reçu les honneurs funéraires militaires avant d’être mis au repos à l’âge de 49 ans. “Il aimait être américain et servir son pays, et il l’a inculqué à ses étudiants”, a déclaré Debbi. Debbi est une enseignante de 29 ans dans le système scolaire du comté de Broward et sert de coordinatrice des aimants.

En cette saison, l’équipe de relooking militaire s’est dotée de dons de généreux partenariats que le salon cultive. Les partenaires de la marque ont fourni des planchers (Tarkett), des toitures (ABC Supply), un système de CVC (Goodman Manufacturing), des produits de nettoyage (Scotch Brite), des ordinateurs (MyComputerCareer), de l’isolation (Dupont), une nouvelle cuisine (Allied Kitchen & Bath design, Caesarstone countertops, Armoires Omega) et meubles (City Furniture). L’aménagement paysager a été géré par The Scotts Company et un système d’irrigation intelligent a été installé par Rachio Inc. D’autres partenaires de la marque tels que Chick-Fil-A ont nourri l’équipe et Simon Properties a offert à la famille Hixon une expérience de magasinage d’une journée avec Simon.

Des volontaires de la communauté et la superstar invitée de la WWE Lacey Evans, une vétéran des Marines américains, se sont mobilisés pour aider la famille Hixon tout au long du processus de rénovation. La révélation finale réunit des acteurs, des partenaires de marque nationale et des bénévoles, créant littéralement une «célébration communautaire» de soutien au changement qu’ils ont créé ensemble. «Depuis près de trois décennies que j’ai pris ma retraite de la Marine, je n’ai jamais vraiment enlevé l’uniforme, car défendre ceux qui servent maintenant et ceux qui ont servi a été le plus grand honneur de ma carrière professionnelle.» – Montel Williams , Hôte et co-producteur exécutif

«Nous avons la chance de pouvoir cultiver des partenariats solides avec des marques nationales, des organisations à but non lucratif et des communautés militaires locales pour rendre chaque relooking meilleur que le suivant. Vivant dans le sud de la Floride, cette cure de jouvence a frappé près de chez nous et nous avons eu l’honneur de pouvoir aider cette famille.

Le relooking militaire avec Montel®, un original BrandStar, est la principale émission télévisée de réalité de marque aux États-Unis. Un vétéran du Marine Corps et de la Marine, légende du talk-show et défenseur militaire Montel Williams, qui coproduit de manière créative le spectacle avec une distribution colorée qui cherche à transformer les maisons et la vie des familles des militaires à travers le pays. Le casting comprend le co-animateur Art Edmond, la designer Jennifer Bertrand et l’entrepreneur Ryan Stanley. Cette série spéciale regroupe des entreprises attentionnées de toutes tailles ainsi que des organisations à but non lucratif et la communauté locale. L’aide commence à la maison pour les anciens combattants sur le relooking militaire. Rejoignez-nous alors que notre équipe de relooking s’engage à changer la situation de vie – et la vie – de ces familles méritantes. Relooking militaire avec Montel EPK

Dates de diffusion de la saison 21 à vie à 7 h 30 HNE

14 et 18 février – Premier ministre | Épisode 1

21 février et 26 mars – Épisode # 2

27 février et 27 mars – Épisode # 3

28 février et 2 avril – Épisode # 4

5 mars et 3 avril – Épisode # 5

6 mars – 9 avril – Épisode # 6

12 mars et 10 avril – Épisode # 7

13 mars et 16 avril – Épisode # 8

19 mars et 17 avril – Épisode # 9

21 mars et 23 avril – Épisode # 10