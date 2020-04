Mise à jour sur le moment où la WWE peut à nouveau avoir des foules lors des spectacles

WWE.com

Il semble que les spectacles de lutte dans des arènes vides devraient continuer pendant au moins les prochains mois.

Le président Donald Trump a tenu une conférence téléphonique avec les commissaires de toutes les grandes ligues sportives des États-Unis aujourd’hui, y compris le président de la WWE, Vince McMahon. Lors de l’appel, Trump a déclaré qu’il espérait que les fans pourraient recommencer à assister à des événements sportifs d’ici août ou septembre, bien que cela soit encore très en suspens.

Un extrait de Adam Schefter d’ESPN: –

Un calendrier plus définitif émergera lorsque lesdits experts médicaux interviendront, bien sûr, mais c’est quelque chose que les fans de catch doivent conserver pendant cette période difficile.

La WWE aurait enregistré toutes les émissions du Raw après WrestleMania 36 (6 avril), bien que la dernière commande de séjour à la maison de la Floride rende difficile la production de nouveau contenu au-delà de cette date. AEW, quant à lui, disposerait de plusieurs semaines, voire des mois, de séquences dans la boîte, ayant largement filmé en Floride et en Géorgie au cours des dernières semaines.

Quel que soit l’attrait étrange des spectacles d’arène vide, il est clair que les téléspectateurs se dissipent également, car toutes les grandes émissions de la WWE et de l’AEW ont connu une baisse significative des audiences ces derniers temps. En espérant que les fans et leur bruit reviendront plus tôt que tard.