Mise à jour sur le personnel de la WWE testé pour COVID-19

Il y a quelques jours, nous avons signalé que la WWE faisait travailler ses employés à distance (à domicile). L’entreprise est actuellement en train d’exiger que tous les membres du personnel se fassent tester immédiatement. Selon Sports Illustrated, la société prend toutes les mesures appropriées pour s’assurer que tous les artistes et employés de la WWE sont sélectionnés.

«En consultation avec le directeur médical de la WWE, le Dr Maroon, le directeur médical associé de la WWE, le Dr Dugas, et le médecin du ring, le Dr Westerfield, en tant que meilleure pratique et mesure de précaution, tous les artistes et le personnel de la WWE doivent participer à des examens médicaux avant d’entrer dans le centre de formation de la WWE. , qui fonctionne désormais comme un ensemble fermé ».