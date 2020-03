Mise à jour sur le prochain PPV de la WWE en Arabie Saoudite après la Super Showdown

Malgré les commentaires, les responsables de la WWE ont hâte de retourner à l’étranger, plus tard cette année au Moyen-Orient. Ils prévoient actuellement leur retour au Royaume d’Arabie saoudite. Il n’y a pas de mise à jour confirmée sur la date du prochain événement dans le pays, mais PWInsider.com a laissé entendre qu’il envisageait de réserver une place à la fin octobre ou au début novembre.

Résultats de la WWE Super Showdown 2020: retour de l’entrepreneur; Goldberg devient champion

Un événement supplémentaire a fait l’objet de rumeurs car l’année dernière, une déclaration a été publiée concernant une émission supplémentaire en Arabie saoudite tandis que l’extension de la WWE et de l’autorité sportive du pays a été confirmée. Cependant, il semble que suite au Super ShowDown 2020, il n’y aura qu’un seul PPV en Arabie Saoudite et non le troisième à l’automne.

Lacey Evans partage une expérience incroyable d’Arabie saoudite

Comme l’a noté wrestlingINC.com, la date de retour était censée être au cours de l’été 2020. Cependant, cette plage a été modifiée car la température reste beaucoup plus élevée en Arabie saoudite à ce moment-là,

«La date de retour du jeudi 20 août a été annoncée à un moment donné, supposée concerner un événement à Jeddah, en Arabie saoudite, mais cette idée a été rejetée en raison de la proximité de SummerSlam Weekend et de la probabilité que les températures soient la plage de 100 à 120 degrés. “

Les superstars de la WWE refusent de retourner en Arabie saoudite après le jeu de puissance du gouvernement

Le Super ShowDown 2019 en Arabie saoudite a eu lieu en juin où l’événement principal a été affecté par une chaleur extrême. Goldberg s’est évanoui lors de la compétition contre The Undertaker alors que le match s’est avéré être un désastre complet. La WWE pourrait donc demander une date ultérieure pour la raison évidente.

La WWE a organisé le Super ShowDown 2020 à Riyad, en Arabie saoudite, le jeudi 27 février. Avant cela, le Crown Jewel 2019 s’est tenu fin octobre. Il est donc fort possible qu’ils choisissent le nom de Crown Jewel 2020 pour le prochain événement au cours de l’automne prochain. Cependant, cela reste à confirmer.

Dans l’ensemble, l’événement à venir en Arabie saoudite sera le sixième dans le cadre de l’accord de 10 ans entre la WWE et la Saudi General Sports Authority. La tendance à accueillir de tels spectacles mondiaux dans le Royaume a commencé avec Greatest Royal Rumble, qui s’est tenu en avril 2018 à Jeddah.

La WWE est ensuite revenue en novembre 2018 pour Crown Jewel à Riyad, suivie de Super ShowDown 2019 en juin de l’année dernière, à Djeddah. La chronologie de Crown Jewel s’est poursuivie à Riyad hier Halloween, puis à nouveau le Super ShowDown 2020 a eu lieu la dernière semaine de février à Riyad.