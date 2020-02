Mise à jour sur le programme WWE de Brock Lesnar Pre-WrestleMania 36

WWE.com

Brock Lesnar devrait apparaître dans les deux prochains épisodes de WWE Raw, ont confirmé les sites respectifs.

La Bell MTS Arena, qui accueille Raw à Winnipeg, au Manitoba, au Canada, le 24 février, a annoncé que le champion de la WWE sera dans la maison pour cet épisode de retour à la maison de Super ShowDown. En plus de cela, le Barclays Center de Brooklyn, New York, annonce à la fois ‘The Beast Incarnate’ et Paul Heyman pour le 2 mars.

L’épisode du 24 février devrait également présenter des combats en simple opposant Drew McIntyre et Randy Orton, Big Show et Seth Rollins. Charlotte Flair et Becky Lynch sont également sur la facture.

En ce qui concerne le 2 mars, ils ont également Orton contre McIntyre et Show contre Rollins sur le pont ainsi que Flair et Lynch contre The Kabuki Warriors.

Lesnar fera probablement plusieurs apparitions supplémentaires en plus de celles mentionnées ci-dessus, bien qu’il n’y ait actuellement aucun mot sur des dates spécifiques. L’homme a un match Drew McIntyre à gros budget pour se préparer. Le vainqueur du Royal Rumble ne peut pas le faire tout seul, nous pouvons donc nous attendre à ce que le programme télévisé augmenté de Lesnar continue sur la route de WrestleMania 36.