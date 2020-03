Mise à jour sur le retour RAW d’Edge & Brock Lesnar, Sami Zayn réagit à la victoire du titre IC

Brock Lesnar, Edge et Shayna Baszler sont tous annoncés pour l’édition du 23 mars de RAW à Fort Worth, TX. Randy Orton contre Drew McIntyre, The Street Profits contre Seth Rollins & Murphy et Becky Lynch contre Asuka sont également annoncés.

Sami Zayn a tweeté ce qui suit mardi, commentant sa victoire au titre intercontinental de la WWE:

Enfin, je suis le champion intercontinental de la WWE.

L’effusion de soutien a été vraiment touchante. À tous ceux qui sont restés sur cette course folle, merci.

– Sami Zayn (@SamiZayn) 10 mars 2020

Edge a tweeté ce qui suit mardi:

– Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) 10 mars 2020