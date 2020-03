Mise à jour sur le statut de Sasha Banks à la WWE Wrestlemania 36

Sasha Banks est sur l’étagère depuis trop longtemps avec une blessure à la cheville signalée depuis janvier 2020 jusqu’à son retour, cette semaine. Le Wrestling Observer Newsletter a rapporté plus tôt cette semaine qu’elle devrait être de retour, ce qui semblait être vrai.

L’ancienne Championne Féminine s’est présentée sur SmackDown pour apporter son soutien à son meilleur ami, Bayley. Ces deux-là ont fini par digérer une perte pour l’équipe de Naomi et Lacey Evans.

Mais la bonne chose est que Sasha Banks est autorisé à lutter. Elle a participé à une formation sur le ring à la New England Pro Wrestling Academy à Boston, Massachusettes plus tôt cette semaine.

Comme on le voit dans un post Instagram ci-dessous, Banks a fait le point sur la même chose à travers plusieurs photos de la session où Brian Fury semblait être son entraîneur. Elle a également noté que son chien, Ryu Maivia, était avec elle.

Quant à son statut de WrestleMania 36, ​​The Observer a rapporté que Sasha Banks a récemment été répertoriée pour figurer dans un rôle de non-catch sur la carte WrestleMania. Mais la plupart des matchs de SmackDown ont été modifiés ces derniers temps, ce qui pourrait également inclure The Legit Boss de la WWE. Ainsi, il a été noté que Banks pourrait finir par se battre dans la 3e bataille royale annuelle de WrestleMania Women.

Auparavant, le plan était de culminer un grand match entre Sasha Banks et Bayley à WrestleMania 36 pour le SmackDown Women’s Championship. Mais ce plan ne semble pas être sur la carte, la façon dont l’image du titre évolue. Naomi et Lacey Evans sont sur la scène et la WWE pourrait planifier quelque chose de différent pour eux, tout à fait. Pour l’instant, aucune mise à jour confirmée n’est disponible à ce sujet.

Il y a une spéculation en cours concernant un deuxième match de Women Elimination Chamber après que Lacey Evans en ait fait référence lors d’un segment SmackDown, il y a une semaine. La rumeur veut qu’Evans et cinq autres superstars féminines de SmackDown se disputeraient ici pour déterminer l’adversaire de WrestleMania 36 pour la championne féminine de SmackDown Bayley. Si ce match devient réalité, alors Sasha Banks devrait être l’un des participants.