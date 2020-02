Mise à jour sur le statut de voyage des stars de la WWE quittant l’Arabie saoudite

L’automne dernier, les stars de la WWE ont rencontré des problèmes de voyage à leur retour d’Arabie saoudite. Cela a provoqué des changements majeurs dans l’épisode SmackDown Live suivant, car ces stars n’ont pas pu revenir à temps pour le spectacle. Quant à cette année, Ryan Satin rapporte que l’avion de la WWE a quitté Riyad depuis le Super ShowDown d’hier sans problème, et que les Superstars sont sur le chemin du retour.

Selon FlightRadar24 dot com, l’avion de la WWE semble avoir quitté Riyad sans problème cette fois. pic.twitter.com/m4ufW9XypD

– Ryan Satin (@ryansatin) 28 février 2020

