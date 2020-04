Mise à jour sur le statut WWE de Goldberg après la perte de Wrestlemania 36

Le Championnat Universel a changé de mains à deux reprises sur le Road to Wrestlemania 36 que certains fans n’ont peut-être pas aimé. Les fans de la WWE ne s’attendaient pas du tout à voir Goldberg comme le champion en titre en route vers la 36e édition de la vitrine des immortels.

Mais la WWE a vu de l’argent dans ce court terme et n’a pas reculé de lui donner le deuxième run avec le titre Universal.

La WWE annonce l’apparition du champion et la revanche de Wrestlemania pour Smackdown

À l’origine, Goldberg devait affronter Roman Reigns dans une guerre fantastique “lance contre lance” à Wrestlemania 36. Mais ce match ne s’est pas produit dans un contexte de pandémie de coronavirus alors que le challenger a retiré son nom de la compétition sur le ring. Le corps de Roman a été immunodéprimé en raison de sa bataille antérieure contre la leucémie et il ne voulait pas prendre de risques.

En conséquence, Goldberg a fini par faire face à Braun Strowman à Wrestlemania 36 et lui laisser le championnat universel. Les rapports de wrestleTALK suggèrent que c’est le dernier de Goldberg que nous avons vu depuis longtemps.

Inquiétudes majeures sur le statut de la WWE de Roman Reigns après Wrestlemania 36

Son contrat actuel avec la WWE est terminé et il n’a plus l’intention de le prolonger. C’est pourquoi il a perdu le titre universel face au monstre parmi les hommes. Voici plus de courtoisie de required.com,

«Il a été noté que Goldberg n’avait aucune intention d’ajouter plus de dates à son contrat, il était donc clair que celui qui remplaçait Roman Reigns dans le match partait avec le titre. Bien qu’il semble que Goldberg ne cherche pas à faire plus d’apparitions de son côté, notre source a également noté que le “changement créatif” en Arabie saoudite pourrait être une raison pour que la WWE ne se précipite pas pour le faire revenir pour plus d’apparitions. “

https://www.youtube.com/watch?v=ETrBDVa2FCA

Selon une source parlant avec Wrestlezone, le résultat original pour le vainqueur du match Bray Wyatt contre Goldberg au WWE Super Showdown était une décision de dernière minute.

Le Mythe lui-même a décidé d’avoir un «contrôle créatif» du match et a voulu passer en revue The Fiend afin que les enfants puissent toujours le considérer comme un super-héros. La WWE a également reçu un nom approprié en lui qui peut mettre fin à la séquence invaincue du personnage démoniaque.

Ainsi, Goldberg est devenu un double champion universel de la WWE qui ne doit pas avoir le moindre regret de laisser tomber la ceinture à Braun Strowman qui lui-même est un personnage monstre. Les chances d’endommager son image à l’écran ont ainsi été minimisées.