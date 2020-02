Mise à jour sur le talent de développement d’AEW Anthony Ogogo, images de formation publiées

Nous avons signalé il y a plusieurs mois ici sur eWn que AEW avait signé l’ancien boxeur olympique Anthony Ogogo. Cody Rhodes a déclaré que Ogogo serait le «premier projet de développement» d’AEW.

Ogogo a consulté son compte Instagram plus tôt dans la journée, montrant des images de lui-même en train de s’entraîner à la London School of Lucha Libre. Il a dit,

“De bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. DE GRANDES choses arrivent à ceux qui TOUJOURS EN ATTENTE. J’attends des mois et des mois que mon visa américain soit accepté, je pourrais m’asseoir sur le cul et ne rien faire, mais si vous me connaissez, vous savez que je suis greffeur et que j’ai utilisé ce temps à bon escient. J’ai greffé sous une arche dans l’Est de Londres. Apprendre les bases du merveilleux sport / entreprise qu’est la lutte professionnelle, à la meilleure école de lutte d’Europe, la @london_school_of_lucha_libre. Apprendre des légendes de la lutte britannique @gregburridge & @vanderhorne et de tous les jeunes talents incroyables qu’ils nourrissent au LSLL (Gardez un œil sur le prochain @willospreay). Merci les gars de m’avoir accueilli et de m’avoir présenté ce qui est à venir, et merci de m’avoir donné mon premier, de ce que j’espère sera multiple, «saints – chants».