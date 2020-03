Mise à jour sur les marques déposées WWE, plus de marques déposées WCW et ECW – Détails à l’intérieur.

Selon PWInsider, la WWE a déposé une mise à jour de ses marques commerciales en cours pour une utilisation future des noms d’événements liés à la WCW et à l’ECW.

Cyberslam et Hardcore Heaven – seront publiés pour opposition à partir du 17/03.

Barely Legal and Massacre on 34th Street – Sera publié pour opposition à partir du 3/24.

Beach Blast, Mayhem, Uncensored, Greed, Road Wild, Capital Combat, Hog Wild, New Blood Rising, Souled Out, Sin, CHI-Town Rumble, World War 3, Anarchy Rulz, Heat Wave, Living Dangerously – Tous ont reçu un refus initial principalement parce qu’ils nécessitent une identification de la modification des services.

Des résultats très intéressants, comme vous pouvez le voir ci-dessus. La WWE fait de son mieux pour acquérir tous les droits de marque légaux sur les noms ci-dessus, en particulier les événements WCW. C’est peut-être une stratégie pour empêcher AEW de les acquérir à l’avenir. AEW a utilisé le thème «Bash at the Beach» il y a plus d’un mois, qui mettait en vedette le retour sur le ring des WCW Alumni, Diamond Dallas Page (DDP).