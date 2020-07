Mise à jour sur les raisons pour lesquelles Shayna Baszler n’a pas été utilisée sur WWE Raw

WWE

Le président de la WWE, Vince McMahon, est sur Shayna Baszler et c’est pourquoi elle a récemment été retirée de la télévision, selon le Wrestling Observer Newsletter.

Dans un récent rapport de Fightful Select, il a été révélé que l’ancienne championne féminine NXT n’est pas blessée ou souffre de la situation mondiale actuelle. Au lieu de cela, son manque de présence à la télévision est simplement dû au fait que les créateurs de la WWE n’ont tout simplement rien pour elle en ce moment.

Pourtant, le Wrestling Observer Newsletter rapporte maintenant que McMahon n’a jamais compris conceptuellement le style sur le ring qu’un artiste MMA devrait utiliser dans le cercle carré et c’est pourquoi il n’a pas investi dans Baszler en ce moment. Il a également été noté que Baslzer ne «vérifie pas ses boutons» en ce qui concerne les femmes en lutte professionnelle.

Cela a conduit à ce que sa poussée soit complètement nix et Baszler ne soit pas vu à la télévision de la WWE depuis sa victoire lors d’un match de soumission Raw lundi soir avec Natalya en mai.

Avec la division féminine de Raw qui a perdu Charlotte Flair et Becky Lynch au cours des dernières semaines, c’est certainement le moment idéal pour donner à de nouvelles stars comme Baszler et Bianca Belair une chance de se faire un nom. Pourtant, il semble que McMahon préfère de loin trotter Nia Jax et Lana plutôt que d’investir dans de nouveaux talents vitaux.