Mise à jour sur les ventes de billets pour le week-end de WrestleMania 36

Dave Meltzer a rapporté dans la dernière édition du Wrestling Observer Newsletter que WrestleMania 36 n’était toujours pas complet.

En fait, il reste quelques milliers de billets sur le marché primaire. Il a été noté que les ventes se dérouleraient bien. En ce qui concerne les autres spectacles du week-end, aucun d’entre eux n’est complet et il reste encore pas mal de places.

Il a été noté que la demande pour les émissions autres que WrestleMania est à son plus bas depuis que la WWE a commencé à organiser plusieurs émissions dans la même ville pendant le week-end de Mania.

NXT aura toute l’arène ouverte mais il reste encore beaucoup de billets. Smackdown ouvrira 40% du pont supérieur et du niveau inférieur complet et des 100 et 200.

La cérémonie du Temple de la renommée du 2 avril n’aura pas la section supérieure ouverte et il reste encore des sièges disponibles. Raw ouvrira 35% du pont supérieur et moins de la moitié des 200.

Sur le marché secondaire, Hall of Fame à 50 $, 45 $ pour Smackdown, 45 $ pour NXT, 39 $ pour WrestleMania et 33 $ pour Raw.