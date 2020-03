Mise à jour sur l’état de santé de Brian Cage

Lutte d’impact

Brian Cage est apparu lors d’un événement de lutte indépendant à la Barbade samedi soir dernier, fournissant une grande mise à jour sur son état de blessure dans le processus.

Après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer un biceps déchiré présumé en janvier, l’ancien champion d’Impact Wrestling a frappé le show Face 2 Face Wrestling avec style, clouant une victime anonyme avec une infraction à un seul bras après avoir attrapé le bâton et annoncé la nouvelle.

Voici un extrait de Wrestling Inc., qui avait probablement quelqu’un dans le bâtiment: –

Cage a subi la blessure avant le paiement à la vue Hard to Kill d’Impact en janvier. Rob Van Dam l’a vaincu par l’arrêt de l’arbitre cette nuit-là et il a été rapporté immédiatement que son contrat avec l’Impact avait expiré et qu’il était en route pour AEW, bien que cela ait été catégoriquement nié.

Ce sera intéressant de voir où «The Machine» atterrira quand il reviendra. Les blessures comme celle-ci s’accompagnent généralement d’un temps de récupération compris entre quatre et six mois, ce qui signifie que nous pourrions potentiellement le voir aux alentours de mai ou juin. Est-ce que ce sera dans AEW ou Impact? Seul le temps nous le dira, il sera certainement l’un des agents libres les plus recherchés du jeu.