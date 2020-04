Mise à jour sur l’ordre des cartes de match de la WWE Wrestlemania 36 de deux nuits

WrestleMania 36 ne sera pas diffusé en direct du WWE Performance Center ce week-end, mais cela ne minimise en rien le potentiel de l’événement. La WWE présente une carte de match empilée comme jamais et elle sera présentée d’une manière plus grande où le spectacle ne peut pas être contenu en une seule nuit. Cela étant dit, les spéculations sont élevées sur ce à quoi ressemblerait la carte de match pour deux nuits distinctes.

La WWE n’a rien confirmé à ce sujet, car l’équipe de production délibère toujours sur l’ordre de la carte de match de WrestleMania 36. Tous les matchs ont été enregistrés et ce ne sont que les coupes finales qui seront diffusées samedi et dimanche. La décision devrait donc être finalisée d’ici vendredi, selon les rapports de Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio.

La source a noté que chaque match a été filmé individuellement avec deux résultats distincts, principalement. Seule la bonne fin sera diffusée pour empêcher les spoilers sur Internet.

Maintenant, la WWE prend plus de temps pour éditer les images, ajouter des effets spéciaux et mettre les matchs dans un tel ordre afin que les matchs apportent la sensation la plus excitante au cours des deux nuits. Ainsi, le pouvoir des étoiles de leurs deux listes serait mieux exercé.

La commande finale de WrestleMania 36 cartes sur deux nuits reste à déterminer. Mais Kevin Owens a récemment coupé une promo indiquant que son match avec Seth Rollins sera diffusé samedi soir dans WrestleMania 36. En outre, l’utilisateur de Twitter Luap a envoyé une photo montrant que son guide câblé local au Canada répertorie les matchs ci-dessous pour dimanche soir de WrestleMania 36:

Le remplaçant de Roman Reigns contre la championne universelle WWE Bill Goldberg, John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt dans un match Firefly Fun House, et Shayna Baszler contre la championne RAW Becky Lynch.

La WWE a annoncé 16 matchs pour WrestleMania 36, ​​ce qui implique qu’ils diffuseraient 8 matchs pour chacune des nuits. Il a été enregistré dans un ensemble fermé sans fans, au WWE Performance Center qui est diffusé sur le réseau WWE et à la carte. La carte de match complète de WrestleMania se présente comme suit,

Hôte: Rob Gronkowski

Match de titre universel WWE

Le remplaçant de Roman Reigns contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Firefly Fun House Match

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Match éliminatoire mortel à 5 ​​voies pour le titre féminin de SmackDown

Lacey Evans contre Sasha Banks contre Naomi contre Tamina Snuka contre Bayley (c)

Match des titres par équipe RAW

Angel Garza et le champion des États-Unis de la WWE Andrade contre The Street Profits (c)

Match de titre intercontinental WWE

Daniel Bryan contre Sami Zayn (c)

Match de classement à triple menace pour le match des titres par équipe de SmackDown

Le nouveau jour contre les Usos contre John Morrison et The Miz (c)

Match des titres par équipes féminines de la WWE

Nikki Cross et Alexa Bliss contre Asuka et Kairi Sane (c)

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

Match de Boneyard

The Undertaker contre AJ Styles

Kevin Owens contre Seth Rollins

Elias contre le roi baron Corbin

Bobby Lashley contre Aleister Black

Otis contre Dolph Ziggler