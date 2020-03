Mise à jour sur Nia Jax et WWE, les “meilleurs matchs WWE” de Ric Flair ajoutés au réseau WWE

Le réseau WWE a ajouté une collection des «meilleurs matchs WWE de Ric Flair» à la série «Best of WWE». Les matchs suivants sont inclus:

* The Rock & Mick Foley contre Randy Orton, Batista & Ric Flair (WrestleMania 20)

* Rob Van Dam contre Matt Hardy contre Finlay contre Bobby Lashley contre Shelton Benjamin contre Ric Flair dans un Money in the Bank Ladder Match (WrestleMania 22)

* 1992 Royal Rumble Match pour le titre WWE (Royal Rumble 1992)

* Bret Hart contre Ric Flair pour le titre WWE (Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 12 octobre 1992)

* Ric Flair contre Triple H pour le titre mondial des poids lourds (RAW, 19 mai 2003)

* Shawn Michaels contre Ric Flair dans un match menaçant de carrière (WrestleMania 24)

Nia Jax a tweeté la vidéo suivante samedi, se montrant en train de relever le défi “Savage” TikTok. Elle a dit,

«Je dois retourner au travail !!! Je suis trop vieux pour ça 👵🏽 #Bored #MakingtheBestOfif #SavageChallenge “

Nia Jax a subi une double opération au genou en avril dernier. Avant la pandémie de coronavirus, elle s’entraînait au WWE Performance Center.

Je dois retourner au travail !!! 😩🤪🤯 Je suis trop vieux pour ça 👵🏽 #Bored #MakingtheBestOfif #SavageChallenge pic.twitter.com/jiHmw9LGca

– 🌺 (@NiaJaxWWE) 28 mars 2020