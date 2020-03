Mise à jour – Teddy Hart accusé d’étranglement entraînant des blessures ou des lésions corporelles

MISE À JOUR: Teddy Hart a été inculpé vendredi après un incident domestique avec Maria Manic. La police a arrêté Hart après que le lutteur indépendant Ace Montana a publié une vidéo sur Facebook (voir ci-dessous), révélant que Hart avait agressé sa petite amie.

Dans le rapport de police, Manic est identifié comme la victime. Teddy Hart a été accusé d’étranglement ayant entraîné des blessures ou des lésions corporelles lors d’une audience qui s’est tenue vendredi matin à Richmond, en Virginie. Selon les dossiers de la prison, l’accusation est un crime de classe 6. Hart risque 1 à 5 ans de prison et une amende pouvant atteindre 2 500 $. Il restera en prison jusqu’à au moins sa prochaine date d’audience, qui est prévue pour le 22 avril à 14 h 15 HNE.

L’arrestation de vendredi marque la troisième place de Teddy Hart au cours des six dernières semaines.

ORIGINAL: Selon la prison du comté de Richmond, Teddy Hart a de nouveau été arrêté. Il a été inscrit en prison à 13 h 15 HNE aujourd’hui et une date d’audience (mise en accusation) est prévue pour demain matin à 8 h 45 HNE.

Teddy Hart (Edward Ellsworth Annis) a également été arrêté en février pour trois chefs de possession, possession d’une substance réglementée de l’annexe III et possession avec intention de vendre et de distribuer. Il a été remis en liberté le 18 mars et devait être jugé en avril.

Hart a récemment été impliqué dans une altercation avec le lutteur indépendant Ace Montana. Le Montana a affirmé que Hart avait attaqué sa petite amie, la lutteuse ROH Maria Manic. Montana a dit,

«J’ai littéralement dû tirer mon arme sur #Teddyhart et le jeter hors de la maison de mes amis. Ce morceau de **** a littéralement étouffé et agressé physiquement Maria Manic et ne la laisserait pas obtenir de l’aide. elle m’a envoyé un texto, je ne suis jamais en danger, je pense que je rencontrerais une merde comme ce type qui a maintenant été arrêté avec un crime contre lui. Je ne pense pas que ce type savait à quel point il était proche de la mort. #f *** youteddyheart Cette vidéo, c’est moi qui l’ai viré avant que les flics ne viennent l’arrêter.