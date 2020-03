Mise à jour vidéo sur SmackDown de ce soir, mise à jour Gronk / WWE, Braun Strowman

– Avant l’édition de cette semaine de Friday Night SmackDown sur FOX, la WWE s’est connectée sur son site officiel et sa chaîne YouTube avec leur fonctionnalité hebdomadaire habituelle, “Tout ce que vous devez savoir avant vendredi soir SmackDown de ce soir”, en avant-première de l’émission de cette semaine, qui présente la signature du contrat WrestleMania 36 pour le match du Championnat universel de la WWE entre Goldberg et Roman Reigns et plus encore. Découvrez la vidéo ci-dessous.

– De plus, l’épisode numérique «WWE Ahora» sur l’émission Friday Night SmackDown de ce soir, qui devrait également présenter une apparition de WrestleMania 36 Host et légende de la NFL, anciennement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski. Découvrez cette vidéo ci-dessous.

– Lors de la dernière édition de la série numérique The Bump de la WWE, qui a été présentée vendredi, Braun Strowman est apparu et a été rejoint aux points par ses collègues Superstars de la WWE Drake Maverick et Alexa Bliss pour parler de leurs histoires respectives avec “Le monstre parmi les hommes”. Découvrez les deux clips vidéo du nouvel épisode ci-dessous.

