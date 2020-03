Mises à jour des coulisses sur la signature de Matt Hardy avec AEW et la vente de billets double ou rien

La semaine dernière, AEW avait vendu 9 241 billets pour Double or Nothing 2 à Las Vegas, Nevada. Il ne restait plus que 1 842 billets et beaucoup d’entre eux seront vendus avec les numéros sans rendez-vous.

L’émission AEW Dynamite de cette semaine a attiré 2 500 fans à Salt Lake City, Utah.

Comme beaucoup d’entre vous ont spéculé, Matt Hardy devrait finalement signer avec AEW. Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, «tout le monde» au sein d’AEW s’attend à ce que Hardy signe avec la société.

Bien que Hardy n’ait pas révélé où il signera, il a taquiné de travailler avec AEW. Bien sûr, The Young Bucks est récemment apparu dans la dernière édition de sa série «Free the Delete». Cela étant dit, Hardy a également fait référence à l’envoi de Vanguard-1 pour aider Impact Wrestling à gérer son scénario de “hacker”. On dit que ce n’est rien de plus qu’une blague sur Twitter.