Miz et Mme Mise à jour pour la semaine prochaine, Rhea Ripley / Mia Yim, Nouvelles ECW intéressantes, Plus

– Il semble que les problèmes automobiles et les photographies de famille seront au centre de l’édition de la semaine prochaine de “Miz & Mrs.” sur le réseau USA. Le synopsis officiel de l’émission de mardi prochain se lit comme suit: “Alors que Mike s’occupe des problèmes de voiture, Maryse se concentre sur l’élaboration de la photo de famille parfaite.”

– Mike Durham, le fils de Johnny Grunge, un ancien ECW Original, a sorti son premier EP avec son groupe “Upchuck” basé dans la région d’Atlanta, en Géorgie. Durham est le guitariste du groupe, que Immersive Atlanta décrit comme un «succès retentissant». Découvrez-le sur BandCamp.com.

– La WWE vend maintenant de nouveaux t-shirts pour les superstars, notamment Rhea Ripley («This Is My Brutality») et Mia Yim («Graffiti»). De plus, ils vendent Ripple Junction x Franzine Collection avec des designs pour les légendes du Hall of Fame de la WWE, dont Hulk Hogan, Randy Savage, Ric Flair, Jake Roberts et Shawn Michaels. Pour plus d’informations, visitez WWEShop.com.